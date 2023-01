Corona-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen endet - und jetzt?

Die allermeisten Länder in Europa hatten die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen schon früher abgeschafft. In Spanien fällt sie erst ab 8. Februar - allerdings war die Maske schon seit Monaten in der Praxis eher freiwillig, viele Reisende waren ohne unterwegs. Europaweit gilt die Maskenpflicht im Verkehr nun nur noch in Zypern sowie regional, etwa in städtischen Gebieten in Griechenland sowie in der österreichischen Hauptstadt Wien.