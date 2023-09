CSU-Chef: Parteitag bestätigt Söder mit persönlichem Rekord

Zuvor hatte Söder die Delegierten in einer gut 90-minütigen Rede auf den entscheidenden Wahl-Schlussspurt eingeschworen - insbesondere mit Attacken auf die Berliner Ampel-Koalition und die AfD, aber nun auch mit Seitenhieben auf den eigenen Koalitionspartner, die Freien Wähler. Bislang hatte sich Söder gegenüber der Partei, mit der er auch nach der Wahl am 8. Oktober regieren will, eher zurückgehalten.