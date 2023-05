Cyberangriffe auf Kommunen: Faeser für Grundgesetzänderung

„Wir brauchen eine höhere Widerstandsfähigkeit und eine schlagkräftige Gefahrenabwehr“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch beim 19. Deutschen IT-Sicherheitskongress. Das hätten auch Cyberattacken von pro-russischen sogenannten „Hacktivisten“ gezeigt, die seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zu beobachten seien. Die Online-Veranstaltung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stand diesmal unter dem Motto „Digital sicher in eine nachhaltige Zukunft“.