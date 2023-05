Darum sind Schottergärten schlecht für die Umwelt

Versiegelung beeinflusst Wasserhaushalt

Wird bei der Anlage des Schottergartens eine wasserundurchlässige Folie oder gar Beton verwendet, wird die gesamte Fläche versiegelt. Bei Regen kann das Wasser nicht im Boden versickern, sondern muss an der Oberfläche ablaufen und landet in der Kanalisation. Dadurch wird bei Starkregenereignissen, die im Zuge des Klimawandels in Zukunft immer häufiger erwarten werden, das Entwässerungssystem schnell überlastet. Somit gibt es ein erhöhtes Risiko, dass Kellerräume überschwemmt werden.