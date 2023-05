Das ändert sich im Juni 2023

Corona-Warn-App

Die Corona-Warn-App galt lange Zeit als eines der zentralen Instrumente in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Eine App, die seit über zwei Jahren zwischenmenschliche Kontakte seiner Nutzer registrierte und vor möglichen Corona-Infektionen warnte, falls man sich mit einem Infizierten längere Zeit am selben Ort befand. Nun ist die Zeit des digitalen Helfers abgelaufen. Wie die Bundesregierung mitteilte, wird die Corona-Warn-App ab dem 1. Juni in den Ruhemodus versetzt. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Programm automatisch von den Handys gelöscht wird. Wer beispielsweise sein Impfzertifikat über die App gespeichert hat, der kann das Dokument auch weiterhin darüber abrufen. Die digitale Kontaktverfolgung wird hingegen vorerst eingestellt. Grund für die Abschaltung ist die immer weiter steigende Immunität innerhalb Deutschlands gegen das Coronavirus. Wer seine App dennoch löschen will, der kann die Impfzertifikate einfach auf sein Smartphone herunterladen.