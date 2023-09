Das Heizungsgesetz – was wirklich drinsteht

Ab wann gilt das Gesetz und wo greift es sofort?

Das Heizungsgesetz tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. Auswirkungen hat es aber zunächst nur für Investoren, die ab 2024 ein Haus in einer Neubausiedlung errichten: Hier findet die 65-Prozent-Regel direkt Anwendung. Eine klimaverträgliche Heizung ist dann zum Beispiel eine Wärmepumpe, eine Pelletheizung oder der Anschluss an ein Fern- oder Nahwärmenetz. Darüber hinaus sind denkbar: eine mit Biomethan oder Wasserstoff zu betreibende (Gas-)Heizung, eine Stromdirektheizung, eine Solarthermie-Anlage sowie diverse Kombinationen (Hybridlösungen). Von einer Pflicht zur Wärmepumpe kann also keine Rede sein. Das war auch nie so geplant, doch wird den Alternativen nun wesentlich mehr Raum gegeben.

Und es gibt noch eine Schutzklausel, die auch für Neubauten im obigen Sinne gilt: Wer vor dem 19. April 2023 einen Liefervertrag für eine neue Heizung abgeschlossen hat, darf diese in jedem Fall noch bis zum 18. Oktober 2024 einbauen lassen. Am 19. April hatte die Bundesregierung ihren ersten Gesetzentwurf veröffentlicht.