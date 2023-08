Debatte um Bundesmittel für digitale Verwaltung

„Daneben sollen aber nicht verausgabte Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung gestellt werden, welche sich voraussichtlich auf dem Niveau des Sollansatzes 2023, also etwa in der Höhe von 300 Mio. Euro, bewegen werden“, erklärte die Sprecherin. Der Gesetzentwurf für das neue OZG sehe außerdem vor, dass der laufende Mehraufwand für den Bund durch das OZG künftig aus den Budgets der jeweiligen Ministerien zu finanzieren sei - also nicht mehr zentral durch das Bundesinnenministerium (BMI). „Wie dies konkret in den Ressorts umgesetzt wird, kann das BMI nicht zentral beantworten.“