Der neue CDU-Generalsekretär: „Muss jetzt hart arbeiten“

Merz betonte in Berlin, nötig sei jetzt eine noch intensivere Sacharbeit und eine noch engere Verzahnung der tagesaktuellen Fragen mit der Arbeit der Grundsatz- und Programmkommission. Der Partei- und Fraktionschef verwies auf die zahlreichen Wahlen in diesem und im kommenden Jahr. „Das erfordert jetzt die ganze Kraft - vor allem strategisch und inhaltlich - der CDU.“ Er sei sich sicher, dass Linnemann dies „in hervorragender Weise leisten wird“. Dieser sei fest verankert in der CDU und genieße dort hohes Vertrauen.