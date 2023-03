Der Winterfrieden von Meseberg: Kanzler voller Zuversicht

Bei der 24-stündigen Klausur in dem Barockschloss aus dem 18. Jahrhundert standen die Streitthemen offiziell nicht auf der Tagesordnung. Am Rande gebe es hier aber immer die Gelegenheit, das ein oder andere zu klären, sagte Finanzminister Lindner. „Und das hilft dann auch für das politische Tagesgeschäft in den nächsten Wochen in Berlin.“ Heißt übersetzt: Die Ampel-Koalition musste wohl mal an die (kalte) Luft.