Deutschland wirbt um Pflegekräfte aus Lateinamerika

Die Krankenpfleger Iris Amora (28) und Alessandro Gomes (33) lernen in Rio de Janeiro derzeit in einem Intensiv-Kurs Deutsch, um sich auf ihre neuen Stellen in Deutschland vorzubereiten. Ab Ende Juli sollen sie im Helios Park-Klinikum in Leipzig arbeiten. Die schwierigen Arbeitsbedingungen und niedrigen Gehälter in Brasilien hätten sie dazu gebracht, den Schritt zu wagen. „Es ist sehr ermüdend, sich ohne ausreichende Ressourcen und Material um die Patienten kümmern zu müssen“, sagt Amora. „Weil die Lebenshaltungskosten in Brasilien sehr hoch sind und wir nicht gut verdienen, haben die meisten Pflegekräfte zudem mehr als einen Job.“