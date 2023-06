Die Grünen ringen um ihren Kurs in der Asylpolitik

Unmittelbar vor dem Länderrat warnten mehr als 80 Grünen-Landtagsabgeordnete in einem Brief an die Delegierten vor den Plänen zur Verschärfung des europäischen Asylrechts. „Diese Einigung wird keine Menschenleben retten, keine gerechte Verteilung in der EU herbeiführen und den Kommunen keine Abhilfe bei ihren akuten Problemen schaffen“, heißt es in dem Schreiben. Die Ergebnisse stellten „eine weitere Verschlechterung der Rechte für Menschen, die sich auf der Flucht befinden“, dar.