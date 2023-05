Die Pressefreiheit kämpft ums Überleben

Während nicht nur in Russland eine tot geglaubte faschistische Propaganda durchschlägt, während auch anderswo freiheitliche Medien verboten und unbeugsame Journalisten und Blogger inhaftiert werden, drohen der unabhängigen Berichterstattung, der faktengestützten Recherche und der offenen Debatte in Deutschland und Europa Gefahren. Ausgerechnet im digitalen Zeitalter, in dem sich die Verbreitung journalistischer Inhalte von teuren Produktionsmitteln gelöst hat. In Zeiten von Social Media ist mit einem Mal die Utopie Bertolt Brechts wahr geworden, dass jeder Empfänger auch Sender sein kann. Und trotzdem ist die Pressefreiheit und mit ihr die qualifizierte Debatte und der demokratische Diskurs so gefährdet wie nie zuvor.