Digitalminister wollen KI rasch, aber maßvoll regulieren

München (dpa) - . Die Digitalminister von Bund und Ländern fordern eine rasche, aber maßvolle Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Europa. Ohne KI gebe es künftig keine Wettbewerbsfähigkeit mehr, sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) am Freitag nach einem Ministertreffen in München. Es gehe aber um das Wie: um einen regulatorischen Rahmen, der innovationsfreundlich sei, aber „unsere Wertvorstellungen schützt“, etwa Transparenz und demokratische Werte.