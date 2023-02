Ein Jahr Krieg: Mehrheit weiter solidarisch mit Ukraine

Russland hat mit dem Überfall auf das Nachbarland am 24. Februar 2022 nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) die größte Flüchtlingskrise der Welt ausgelöst. Einen Status als Schutzsuchende haben demnach gut 4,8 Millionen, davon mehr als 1,5 Millionen in Polen. Allerdings räumt auch das UNHCR ein, dass die Angaben zur Zahl der Schutzsuchenden ungenau sind, da auch Mehrfachmeldungen in mehreren Ländern erfasst werden. In Deutschland leben aktuell laut Bundesinnenministerium rund 1,06 Millionen Menschen - vorwiegend Frauen und Kinder -, die seit dem 24. Februar 2022 aus der Ukraine geflüchtet sind.