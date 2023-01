Ein Jahr Missbrauchsgutachten: „Der Schrecken ist geblieben“

Papst Benedikt XVI. musste Angaben, er habe als Münchner Erzbischof an einer Sitzung, in der es um einen versetzten Wiederholungstäter, einen Priester, ging, nicht teilgenommen, korrigieren. Das machte weltweit Schlagzeilen und dürfte das Andenken an den bayerischen Papst nachhaltig beschädigt haben. Wie sehr, das zeigt auch eine Pressemitteilung seines früheren Erzbistums zu seinem Gedenkgottesdienst Anfang Januar. Den „Vertuschungsvorwürfen“ gegen den emeritierten Papst widmete sie einen ganzen Absatz - und erwähnte auch die Klage vor dem Landgericht Traunstein.