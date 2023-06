Ein Todesopfer bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

Apolda (dpa) - . Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in der thüringischen Stadt Apolda ist am Sonntagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere weitere wurden verletzt. Ein neun Jahre alter Junge wurde am Nachmittag noch vermisst. Ob es sich bei dem Toten - so wie viele vermuten - um ihn handele, könne mit abschließender Sicherheit erst nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung festgestellt werden, betonte die Polizei.