Einzelne Politiker begrüßen „Bezahlkarten“ für Asylbewerber

Der Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Stephan Thomae, betonte, dass der Gesetzgeber keine Regeln vorgebe, in welcher Form Asylbewerberleistungen ausgegeben werden. „In dieser Entscheidung, also ob als Bargeldzahlung, über eine Bezahlkarte oder auch in Form von Sachleistungen, sind die Kommunen frei. Das ist auch richtig so, denn so können die Kommunen selbst entscheiden, was für sie die praktikabelste und pragmatischste Lösung ist.“