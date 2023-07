Elterngeld: Gibt es Alternativen zur Kürzung?

Wer erhält Eltergeld und wie lange?

Elterngeld wird (in voller Höhe) für bis zu 14 Monate nach der Geburt des Kindes gezahlt; nimmt nur ein Elternteil die Leistung in Anspruch, sind es maximal zwölf Monate. Allerdings kann das Elterngeld über Teilzeitmodelle zeitlich gestreckt werden (Elterngeld Plus). In der Praxis ist es immer noch so, dass der Großteil des Elterngeldes von den Müttern beansprucht wird und die meisten Väter sich auf die beiden „Vätermonate“ beschränken.