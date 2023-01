Gewalt an Silvester: „Es müssen Strafen auf dem Fuß folgen!“

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Arbeit in der Silvesternacht. (© David Young/dpa)

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Arbeit in der Silvesternacht. (© David Young/dpa)

Angriffe auf Rettungskräfte in der Silvesternacht – wie Politik und Polizei in Hessen und Rheinland-Pfalz auf die Ereignisse reagieren und was sie zum Thema Böllerverbot sagen.