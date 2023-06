Evangelische Kirchentag hat begonnen

Steinmeier sprach auch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine an und verteidigte die Lieferung von Waffen an die Ukraine: „Neben all den anderen Anstrengungen - es ist auch Zeit für Waffen.“ Es müsse ein gerechter Friede sein. „Wenn die Ukraine ihre Verteidigung einstellt, ist das das Ende der Ukraine“, bekräftigte er. Jedoch räumte er ein, dass der Krieg viele Christinnen und Christen in ein tiefes Dilemma stürze: „Wie ist es mit dem christlichen Friedensgebot vereinbar, wenn wir Waffen in ein Kriegsgebiet liefern?“