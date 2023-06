Evangelischer Kirchentag beginnt in Nürnberg

Nürnberg (dpa) - . Zum Auftakt des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags hat der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm bekräftigt, dass ein Zeichen der Hoffnung vom Glaubenstreffen ausgehen soll. „Ich wünsche mir, dass das ein Kirchentag der Hoffnung wird“, sagte er am Mittwoch in Nürnberg. „Das ist das, was wir im Moment am meisten brauchen.“ Frömmigkeit und Engagement für die Welt gehörten zusammen: „Du kannst nicht beten, ohne Dich für Gerechtigkeit einzusetzen.“