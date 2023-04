Ex-Neonazi: Zu einem Mord wäre ich nicht bereit gewesen

Welches Ziel hatten Sie als Neonazi, ging es um gewaltsamen Umsturz, die Revolution?

In meinem Ausstiegsprozess habe ich mir diese Frage oft gestellt: Was willst du eigentlich? Ein erklärtes Ziel vieler Neonazis ist: Wir stürzen den kapitalistischen Kriegstreiberstaat, der an allem schuld ist und der in ihrem Narrativ „freie Völker“ zu Knechten macht. Das ist auch traditionell sehr mit Verschwörungserzählungen aufgeladen. Ich habe mit Anfang 20 zum ersten Mal nachgedacht: Wie soll so ein Nazi-Staat eigentlich aussehen? Sich das richtig vorzustellen und zu fragen: Will ich darin überhaupt leben? – das kam erst im Ausstiegsprozess, da habe ich auch erkannt: Vieles ist nicht bis zum Ende durchgedacht. In der Szene ist alles dabei, von Sadisten bis Idealisten. Manche reden sich ein: Der Staat ist böse, wir sind gut, wir setzen uns für die Schwachen und für Frieden ein. Aber es gibt auch Leute, die einfach nur einen autoritären Staat wollen, der Angst und Schrecken verbreitet, keine anderen Meinungen zulässt. Diese wird man natürlich nur schwer mit Argumenten überzeugen können. Da hilft oft nur die volle Härte des Rechtsstaates und die klare Kante der Gesellschaft.