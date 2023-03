Faeser hofft auf EU-Asylreform: Ministertreffen in Berlin

Berlin (dpa) - . Vor einem Treffen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit Kollegen aus mehreren EU-Ländern hat der FDP-Innenexperte Stephan Thomae eine bessere Verteilung der Schutzsuchenden gefordert. Faeser müsse alles dafür tun, dass es am Freitag in Berlin „nicht nur bei Gesprächen bleibt, sondern dass konkrete Ergebnisse dabei herauskommen“, sagte Thomae der „Welt“. Derzeit seien Flüchtlinge innerhalb der EU sehr unterschiedlich verteilt. „Das kann nicht so bleiben“, sagte der FDP-Politiker.