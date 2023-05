Fall Graichen: Habeck hält an seinem Staatssekretär fest

„Minister Habeck hat sich in der vergangenen Woche ja klar dazu geäußert, und das gilt“, antwortete eine Sprecherin des Ministeriums in Berlin auf die Frage, ob Graichen sicher sein könne, dass er seinen Posten behalten werde. Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner sagte: „Zu dem Thema kann man nur sagen, dass das Bundeswirtschaftsministerium sich den Fall ja angesehen hat und jetzt die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen hat, und das ist auch aus Sicht des Bundeskanzlers in Ordnung so.