Fall Luise: „Solche Taten passieren nicht ohne Motive”

Die mutmaßlichen Täterinnen im Fall Luise sind aufgrund ihres Alters strafunmündig. Ist das für die Eltern des Opfers nicht besonders hart?

Es ist für beide hart. Für die Eltern des Opfers, weil sie sehen, es gibt keine Bestrafung in dem Sinne. Und es ist für die Eltern der mutmaßlichen Täterinnen auch ein Problem, weil die Kinder, was Strafen betrifft, leer ausgehen. Aber es gibt in solchen Fällen natürlich andere Maßnahmen. Hier ist die Jugendhilfe gefragt, die bei den Jugendämtern sitzt, und diese Täterinnen kommen zwar nicht ins Gefängnis, aber in eine Jugendhilfeeinrichtung, zum Teil auch unter geschlossenen Bedingungen. Und dort werden sie betreut und behandelt und auch gefördert. Das darf man nicht vergessen. Denn auch wenn die Tat sehr schwer war, müssen sie die Möglichkeit erhalten, ein altersentsprechendes Leben zu führen. Wenn auch unter Bedingungen, die nicht mit der Freiheit im häuslichen Milieu zu vergleichen sind.