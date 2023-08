FDP fordert weniger Einwanderung ins Sozialsystem

„Wenn wir Populisten und Extremisten nicht weiter stärken wollen, dann müssen wir die zahlreichen Herausforderungen und Defizite in der Migrations- und Integrationspolitik deutlich benennen und sie offensiv angehen“, erklärte Djir-Sarai. Andernfalls würde auch Politikverdrossenheit weiter geschürt. „Eines ist klar: Wir brauchen mehr Einwanderung in den Arbeitsmarkt, aber weniger in das deutsche Sozialsystem. Diese Trendwende müssen wir erreichen und dafür setzen wir Freie Demokraten uns in Deutschland und Europa aktiv ein.“