FDP-Vize: Eigene Wege für Radverkehr - Trennung von Autos

Vogel betonte, für „weniger Autos in den großen Städten müssen wir die Alternativen attraktiver machen“. Je besser das S- und U-Bahnnetz, die (Car-)Sharing-Angebote oder Fahrradwege seien, desto häufiger werde das Auto stehengelassen. Dann werde „der Verzicht auf ein eigenes Auto samt Gedanken an Parkplätze, Fixkosten, Wartung und Co. als urbaner Freiheitsgewinn empfunden“.