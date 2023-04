Flüchtlingsbetreuung: Kommunen und Länder wollen mehr Geld

Der Landkreistag sieht den Bund in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass weniger Asylsuchende nach Deutschland kommen. Dies müsse in Abstimmung mit der EU sowie Herkunfts- und Transitländern geschehen, mahnte Verbandspräsident Sager an. „Da passiert bisher nicht genug, einschließlich der Rückführung“, sagte er. „Das bezieht sich natürlich nicht auf ukrainische Geflüchtete; diese haben zweifellos ein Aufenthaltsrecht.“