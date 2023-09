Flüchtlingskrise: Was bringen stationäre Grenzkontrollen?

Frau Krause-Schöne, erklären Sie bitte den Unterschied zwischen stationären Grenzkontrollen und Schleierfahndung.

Stationäre Kontrollen finden direkt an der Binnengrenze statt, also dort, wo früher die Schlagbäume standen. Sie können selektiv sein – aufgrund unserer polizeilichen Erfahrungen wissen wir, wen wir rauswinken und wen nicht. Dabei kann es auch zu Behinderungen des Reise- und Güterverkehrs kommen, weil wir ja in die Fahrzeuge hineinschauen müssen. Die Schleierfahndung, wir sprechen von Binnengrenzfahndung, findet in einem 30 Kilometer breiten Streifen hinter der Grenze statt. Dabei agieren die Beamten je nach Lage flexibel.