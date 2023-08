Fördermittel: Ministerium sieht keine Interessenkonflikte

Der Grünen-Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar sagte: „In einem solchen Fall gilt: Das Ministerium muss Transparenz herstellen, was wann geschehen ist. Die Vergabepraxis jedes Ministeriums muss klar nachvollziehbar sein, so dass kein Zweifel an der sauberen Verwendung von Steuermitteln entstehen kann.“ SPD-Fraktionsvize Detlef Müller hatte dem „Handelsblatt“ bereits gesagt, Privates und Dienstliches müssten strikt getrennt werden. Der Linke-Parteivize Lorenz Gösta Beutin hatte gesagt, es bedürfe einer schonungslosen Aufklärung, ob Vetternwirtschaft bei der Vergabe von Mitteln aus dem nationalen Wasserstoffprogramm eine entscheidende Rolle gespielt habe.