Forderung: Mehr Transparenz bei Abgeordneten-Nebeneinkünften

„Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch verschärfbar“, sagte Lisa Böhm von Abgeordnetenwatch am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. So sollten die Abgeordneten auch Nebeneinnahmen von weniger als 1000 Euro im Monat oder 3000 Euro im Jahr angeben müssen. Nötig sei zudem eine unabhängige Prüfinstanz.