Für mehr Kinderarzneimittel in diesem Herbst und Winter

Berlin. In diesem Herbst und Winter könnte es erneut zu Engpässen bei Medikamenten kommen, warnen Kinder- und Jugendärzte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigt sich jedoch zuversichtlich. „Wenn es keine große Infektionswelle gibt, werden wir dem Problem Herr werden können“, versicherte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin.