Gedenken und Mahnungen zum Jahrestag des Mauerbaus

Berlin (dpa) - . Am 62. Jahrestag des Mauerbaus ist am Sonntag in Berlin und andernorts an die Opfer des DDR-Grenzregimes erinnert worden. An der Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße in der Hauptstadt kamen zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft zusammen, um der Menschen zu gedenken, die bei Fluchtversuchen starben oder getötet wurden.