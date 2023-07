Gefahr durch islamistische Terror bleibt hoch

Hier will NRW künftig stärker gegenhalten. Konkret soll das 2014 aufgesetzte Präventionsprogramm „Wegweiser“ eine digitale Komponente erhalten, damit Betroffene, Angehörige, Schulen und weitere Institutionen sich jederzeit informieren und per Chat mit einer Beratungsperson Kontakt aufnehmen können. Den NRW-Schulen stehe ein überarbeiteter Notfall-Ordner „Hinsehen und Handeln“ zur Verfügung“, unterstreicht das Schulministerium in seinem Beitrag zu dem Bericht. Neu daran sei ein gesondertes Krisenpräventionshandbuch.