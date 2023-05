Gemeinsame Identität: Grüne feiern 30 Jahre Zusammenschluss

„Erinnern wir unsere zwillingshafte Geschichte, aber lassen wir uns nicht einreden, dass es noch sowas wie angeborene Mentalitätsunterschiede gibt in der Gegenwart. Ich kann mit vollem Herzen sagen: die gibt es nicht“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Abend in Leipzig. Heute werde die Veränderung innerhalb Deutschlands „jedenfalls nicht in geringerer Geschwindigkeit, vielleicht in schnellerer“ auch in den ostdeutschen Bundesländern gestaltet.