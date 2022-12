Bernhard Vogel: Ein Umarmer wird 90

CDU-Politiker Bernhard Vogel am 19.07.2018 in seinem Haus in Speyer. Der fruehere Ministerpraesident von Rheinland-Pfalz und Thueringen rechnet unter Papst Franziskus mit innerkirchlichen Reformen in der katholischen Kirche. Die seit langem geforderte Weihe von "viri probati", von in Glauben und Lebensfuehrung bewaehrten Maennern zu Priestern, "scheint mir erreichbar", sagte der ehemalige Praesident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (1972-1976) dem Evangelischen Pressdienst (epd) in Speyer. Auch die Weihe von Frauen zu Diakoninnen wird laut Vogel "frueher oder spaeter" moeglich werden. (Siehe epd-Gespraech vom 21.07.2018) (© VRM)