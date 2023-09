Gesundheitssystem: Zurück zur Praxisgebühr?

Wie bewerten Sie dann die freie Arzt- und Krankenhauswahl?

Dieses Privileg, was wir in anderen Ländern übrigens nicht überall haben, kostet natürlich Geld und bildet Doppelstrukturen. Da gibt es den Krankenhausbereich, den ambulanten Bereich, den Reha-Bereich. Wir brauchen endlich eine konzertierte Aktion, bei der alle an einem Tisch sitzen und beraten, wie doppelte Strukturen miteinander harmonisiert und abgebaut werden können. Wenn wir die Strukturen sachgerecht ordnen, hätten wir auch wieder mehr Geld, um das dann vorhandene Personal vernünftig zu bezahlen.

Für die Krankenhäuser bedeutet das: Spezialisierte Krankenhäuser der Maximalversorgung in den Zentren wie zum Beispiel Mainz und eine solide, aber niederschwellige stationäre Versorgung verzahnt mit ambulanten Angeboten an den Rändern der Versorgung. Allerdings müssen wir auch überlegen, ob die Gliederung der Versorgung nach Bundesländern noch sachgerecht ist oder ob wir davon losgelöste Versorgungsregionen brauchen. Im ersten Fall ist zum Beispiel die Eifel am Rand, im zweiten Fall unter Umständen in der Mitte einer Region.