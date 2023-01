Gewerkschaften im öffentlichen Dienst streikbereit

Der Vorsitzende des Beamtenbundes dbb, Ulrich Silberbach, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Der Druck der Kolleginnen und Kollegen ist so groß, dass wir dann wahrscheinlich in Aktionen auch das münden lassen müssen.“ Silberbach sagte, er erwarte nicht, dass die Arbeitgeber wie von ihm gefordert bereits zum Verhandlungsbeginn ein Angebot vorlegen. „Aber wir sind in verrückten Zeiten, in Krisenzeiten.“