Giffey: „Nein, ich klebe nicht an meinem Amt“

Plötzlich werde ihre Legitimation in den sozialen Netzwerken und auch in manchen Medien infrage gestellt, „obwohl genau das nach der Verfassung meine Pflicht ist“, sagte Giffey. Die Regierende sprach von einer „Art Kampagne“ mit dem Vorwurf, sie klebe an der Macht. Das finde sie „wirklich schlimm“. Giffey sieht demnach eine wachsende Verachtung gegenüber Menschen, die sich politisch engagieren. „Man hat mitunter den Eindruck, Politikern könne man heute jede Beleidigung, jeden Hass und jede Hetze einfach an den Kopf werfen.“