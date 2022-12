Ein adliger „Reichsbürger” und seine Terrorgruppe

Welche Rolle spielte die beschuldigte AfD-Politikerin?

Die Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann (58) war von 2017 bis 2021 AfD-Bundestagsabgeordnete und sollte in der „Übergangsregierung“ das Justiz-Ressort übernehmen. Sie soll darauf gedrängt haben, die Aktion möglichst bald zu starten und könnte die Gruppe mit Kenntnissen zum Reichstagsgebäude versorgt haben. Laut „Spiegel“ war die Bundestagspolizei seit Wochen gewarnt, dass es Versuche zur Reichstagsstürmung geben könnte. Sie ist Sportschützin und besaß legal Waffen. Malsack-Winkemann wurde in Darmstadt geboren, studierte in Heidelberg, war ab 1993 Richterin in Berlin. 2013 trat sie in die AfD ein, wurde 2017 Abgeordnete – unter anderem warf sie in einer Rede der Regierung vor, die Bevölkerung nicht gegen angeblich durch Flüchtlinge eingeschleppte Krankheiten zu schützen. Bei der Wahl 2021 scheiterte sie auf Platz 5 der Landesliste am Wiedereinzug. Im März 2022 kehrte sie in den Richterdienst zurück und war wieder am Landgericht Berlin tätig – die Berliner Senatsjustizverwaltung und Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) hatten erfolglos ihre Rückkehr zu verhindern versucht und sie in den Ruhestand versetzen wollen.