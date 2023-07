Grünen-Politiker Hofreiter gegen Streumunition für Ukraine

Am Dienstag und Mittwoch beraten die Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten beim Gipfel im litauischen Vilnius über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine. Die Regierung in Kiew hat Deutschland um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gebeten, die Ziele in 500 Kilometern Entfernung erreichen. Die Bundesregierung will sie bisher nicht bereitstellen, weil damit auch russisches Territorium erreicht werden kann.