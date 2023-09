Günstiges Gas und mehr: Das ändert sich im Oktober 2023

Herbstferien beginnen

Kaum dass die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg zu Ende gegangen sind, beginnen in einigen Bundesländern schon wieder die Herbstferien. In Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten die Herbstferien am 2. Oktober. In Rheinland-Pfalz beginnen die Herbstferien am 16. Oktober und enden am 27. Oktober. In Hessen starten die Ferien eine Woche später, nämlich am 23. Oktober. Die Ferien dauern hier nur eine Woche, sie enden am 28. Oktober.