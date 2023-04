Habeck nimmt in Kritik geratenen Staatssekretär in Schutz

Berlin (dpa) - . Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat seinen in die Kritik geratenen Energie-Staatssekretär Patrick Graichen in Schutz genommen. „Ohne die konsequente Art von Patrick Graichen wäre Deutschland heute in einer schweren Wirtschaftskrise“, sagte Habeck der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.