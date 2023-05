Habeck offen für strengere Transparenz-Regeln

Habeck sagte, er halte es für richtig, wenn Politik „nicht nur im eigenen Saft schwimmt“. Kenntnisse von Unternehmen, Mittelstand und Startup-Szene könnten helfen. Es sei eine grundsätzliche Frage, ob Menschen, die in der Wirtschaft tätig waren, auch in der Politik ihr Wissen einbringen dürften. „Ich würde das bejahen“, sagte Habeck. Philipp selbst sieht kein Problem in seinen Beteiligungen und seiner Geldanlage in Fonds. „Ich sehe nicht, wo ein Unternehmen, an dem ich direkt beteiligt bin, von meinem Handeln profitieren sollte.“ Es sei normal, dass Menschen Fonds hätten. Er sei überzeugt, dass das auch bei Mitarbeitern in anderen Ministerien der Fall sei.