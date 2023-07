Häusliche Gewalt - Wenn das engste Umfeld zur Gefahr wird

Berlin (dpa) - . Der Anstieg der häuslichen Gewalt in den vergangenen Jahren galt bis zuletzt vor allem als Begleiterscheinung der Corona-Krise. Aber auch nach dem Ende der Pandemie scheint sich die negative Entwicklung fortzusetzen: Im vergangenen Jahr sind in Deutschland deutlich mehr Fälle gemeldet worden als im Vorjahr. Am Dienstag wurde in Berlin das bundesweite Lagebild zu häuslicher Gewalt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes (BKA) Holger Münch vorgestellt.