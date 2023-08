Haldenwang bekommt für AfD-Äußerungen Rückhalt

Haldenwang hatte im Zusammenhang mit der Europawahlversammlung der AfD davon gesprochen, dass „diverse Wahlbewerber rechtsextremistische Verschwörungstheorien“ geäußert hätten. Dagegen wehrte sich die Partei vor Gericht per Eilantrag und verlangte Unterlassung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz verpflichtete sich daraufhin in einer „Stillhaltezusage“, kritische Äußerungen während des zweiten Teils der Parteiveranstaltung am vergangenen Wochenende zu unterlassen. Unmittelbar nach Ablauf dieser Frist bekräftigte Haldenwang seine Äußerungen noch einmal. Er sprach auch davon, durch das Informieren der Öffentlichkeit seinem gesetzlichen Auftrag nachzukommen.