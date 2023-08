Haldenwang: In AfD größerer Einfluss von Verfassungsfeinden

Die AfD hatte am Wochenende in Magdeburg ihre ersten 15 Kandidaten für die Europawahl gewählt. Spitzenkandidat ist der sächsische Europaabgeordnete Krah. Die AfD ist gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und für eine Aufhebung der gegen Russland verhängten Sanktionen. In Magdeburg sprachen sich mehrere Kandidaten für einen Austritt Deutschlands aus der EU aus. Weitere Kandidaten sollen von diesem Freitag an bestimmt werden.