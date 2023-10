Handyverbot an Grundschulen?

Statt Verbannung also bitte Vermittlung: In den Klassenzimmern muss früh gezeigt werden, wie Handys sinnvoll und altersgemäß genutzt werden können. Welche Spielregeln gelten. Und welche Abgründe es gibt und wie man sich und andere davor schützt. Im Umgang mit einem allgegenwärtigen Gerät sollte der Grundgedanke lauten, auch die Jüngsten von Beginn an zu bilden: von medienmächtig zu medienmündig. Nur so, durch den Erwerb von Wissen, entwickeln sich Kompetenz, Resilienz und Autonomie. Dies zu lehren, ist nicht allein Aufgabe der Schulen, sondern auch der Eltern. Aber Schule muss einen substanziellen Beitrag leisten. Dafür müssen Lehrerinnen und Lehrer selbst auf der Höhe der Zeit kommunizieren. Sie müssen die mobile und digitale Kommunikation kennen, verstehen, beherrschen. Im besten Falle verstehen sie es sogar, das Smartphone intelligent und produktiv in den Unterricht einzubinden. Und was das Stören im Unterricht durch Handys angeht: Das zeitweise Ausschalten der Geräte, auch auf Geheiß der Lehrer, gehört selbstverständlich zum souveränen Umgang dazu.