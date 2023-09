Heils Sozialetat stößt auf breite Kritik

Nachbesserungsbedarf an den Plänen für die Jobcenter meldete der grüne Koalitionspartner an. „Die Mittelkürzung beim Verwaltungs- und Eingliederungstitel läuft den mit der Bürgergeldreform verbundenen Bestrebungen glatt zuwider“, sagte ihr Sozialexperte Frank Bsirske. „Mehr und bessere Leistungen mit weniger Mitteln erbringen zu wollen, kann nicht funktionieren.“ In Wirklichkeit bräuchten die Jobcenter mehr und nicht weniger Geld.