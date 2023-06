Heizungsgesetz: Was bedeutet der Kompromiss für uns alle?

Was bedeutet das für die Vorgaben des Heizungsgesetzes?

„Solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, gelten beim Heizungstausch die Regelungen des GEG noch nicht“, heißt es in den „Leitplanken“. Nur in Neubaugebieten „gelten die Regelungen des GEG unmittelbar ab 2024“. Das ist im Kern die Vorschrift, dass nur eine Heizung eingebaut werden darf, die übers Jahr zu mindestens 65 Prozent klimaneutral, also CO2-frei arbeitet. In fast allen Fällen greift die 65-Prozent-Vorgabe also erst dann, wenn die kommunale Wärmeplanung vorliegt. Und sie greift auch nur beim Einbau einer neuen Heizung; bestehende Heizungen dürfen weiterhin laufen und auch repariert werden.

Außerdem wurde vereinbart, dass die Definition des 65-Prozent-Ziels „einheitlich für Neubau und Bestand überarbeitet“ werden soll. Das aber entscheidet darüber, wann eine Heizung oder eine Wärmequelle als klimaschonend gilt und wann nicht. Hier verbirgt sich Potenzial für neuen Streit. Klargestellt wird hingegen: „Heizungen, die mit Holz und Pellets betrieben werden, erfüllen die 65-Prozent-Vorgabe ausnahmslos.“ Das könnte einen Pellet-Boom auslösen, was viele Experten durchaus kritisch sehen. Im Papier der Koalition findet sich dazu der gute Vorsatz: „Beim Einsatz von Holz und Pellets sind Fehlanreize zu vermeiden.“ Wie das geschehen soll, bleibt offen.